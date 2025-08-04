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04 августа 2025 в 17:35

Готовим помидоры на зиму правильно! Как избежать трещин на плодах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Каждая хозяйка знает, как обидно видеть красивые соленые помидоры с трещинами на кожице. Но не стоит отчаиваться! Есть несколько надежных способов, которые помогут сохранить помидоры целыми и аппетитными. Главное — соблюдать несколько простых правил, и тогда ваши заготовки будут выглядеть идеально.

Способ первый: выбираем правильные помидоры. Для засолки лучше всего подходят плотные, слегка недозревшие помидоры с толстой кожицей. Идеально подходят сорта «сливка» или «дамские пальчики». Мягкие и переспелые плоды чаще трескаются, поэтому их лучше использовать для других заготовок.

Способ второй: делаем проколы. Перед засолкой возьмите зубочистку и сделайте несколько проколов в области плодоножки. Это позволит воздуху выходить во время засолки, и кожица не будет лопаться. Достаточно 2-3 проколов на каждом помидоре.

Способ третий: правильный рассол. Готовьте рассол из расчета 1,5 ст. л. соли на литр воды. Слишком крепкий рассол может привести к растрескиванию. Вода должна быть кипяченой и охлажденной до комнатной температуры.

Способ четвертый: постепенная засолка. Не заливайте помидоры сразу большим количеством рассола. Сначала добавьте немного жидкости, а через день долейте остальное. Это поможет плодам адаптироваться.

Способ пятый: храним правильно. После засолки держите помидоры в прохладном месте. Резкие перепады температуры могут вызвать появление трещин. Идеальная температура для хранения — около +5 градусов.

Теперь вы знаете, как сохранить помидоры целыми и красивыми. Попробуйте эти способы, и ваши заготовки будут радовать вас не только вкусом, но и безупречным видом!

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кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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