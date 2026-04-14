Готовим мезенский пряник — настоящий вкус Русского Севера: текстура как у бисквита

Мезенский пряник — больше чем просто выпечка. Это гастрономический символ Поморья, где ржаная мука и жженая карамель создают уникальный темный цвет, а сметана в тесте гарантирует ту самую влажную текстуру.

Что понадобится

Сахар — 400 г (200 г для карамели, 200 г для теста), кипяток — 200 мл, корица молотая — 1 ч. л., гвоздика молотая — 0,5 ч. л., яйца — 3 шт., сметана 20% — 200 г, сливочное масло — 100 г, мука пшеничная — 200 г, мука ржаная — 100 г, сода — 1 ч. л., сахарная пудра — для подачи.

Как готовлю

Приготовьте жженую карамель: в сухой сковороде растопите 200 г сахара на среднем огне до темно-янтарного, почти черного цвета. Осторожно тонкой струйкой влейте кипяток, перемешайте до однородности и снимите с огня.

В горячую карамель добавьте корицу и гвоздику, дайте настояться 20 минут, затем процедите через сито и остудите до теплого состояния. Разогрейте духовку до 170°C.

Отдельно взбейте яйца с оставшимися 200 г сахара до пышной светлой массы. Добавьте сметану и размягченное сливочное масло, снова взбейте. Влейте остывшую карамель в яично-сметанную смесь и перемешайте.

Просейте в жидкую основу пшеничную и ржаную муку, смешанную с содой, и замесите однородное тесто.

Перелейте тесто в квадратную форму (22–24 см), застеленную пергаментом, и выпекайте 40–50 минут до сухой шпажки.

Готовому прянику дайте полностью остыть в форме на решетке, затем при желании посыпьте сахарной пудрой перед подачей.