Готовим мезенский пряник — настоящий вкус Русского Севера: текстура как у бисквита

Мезенский пряник — больше чем просто выпечка. Это гастрономический символ Поморья, где ржаная мука и жженая карамель создают уникальный темный цвет, а сметана в тесте гарантирует ту самую влажную текстуру.

Что понадобится

Сахар — 400 г (200 г для карамели, 200 г для теста), кипяток — 200 мл, корица молотая — 1 ч. л., гвоздика молотая — 0,5 ч. л., яйца — 3 шт., сметана 20% — 200 г, сливочное масло — 100 г, мука пшеничная — 200 г, мука ржаная — 100 г, сода — 1 ч. л., сахарная пудра — для подачи.

Как готовлю

Приготовьте жженую карамель: в сухой сковороде растопите 200 г сахара на среднем огне до темно-янтарного, почти черного цвета. Осторожно тонкой струйкой влейте кипяток, перемешайте до однородности и снимите с огня.

В горячую карамель добавьте корицу и гвоздику, дайте настояться 20 минут, затем процедите через сито и остудите до теплого состояния. Разогрейте духовку до 170°C.

Отдельно взбейте яйца с оставшимися 200 г сахара до пышной светлой массы. Добавьте сметану и размягченное сливочное масло, снова взбейте. Влейте остывшую карамель в яично-сметанную смесь и перемешайте.

Просейте в жидкую основу пшеничную и ржаную муку, смешанную с содой, и замесите однородное тесто.

Перелейте тесто в квадратную форму (22–24 см), застеленную пергаментом, и выпекайте 40–50 минут до сухой шпажки.

Готовому прянику дайте полностью остыть в форме на решетке, затем при желании посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

Читайте также
Вместо омлета разбиваю яйцо на лаваш и жарю: завтрак, для которого не нужно уметь готовить
Теперь готовлю не обычный куриный суп, а авголемоно: вкусная версия с рисом и яйцом. Легкий, но насыщенный
Натираю на терке — и на огонь. Пицца в булочках — нежная, хрустящая и ароматная
Литвина внесли в украинский «расстрельный» список за КамАЗы
В России обновили перечень стратегических лекарств
Дмитрий Демичев
Врач назвал опасные последствия кошачьих царапин
ФСБ помещала челябинским дропперам «потрошить» счета россиян
Мужчина с ружьем напал на букмекерскую контору
В Приморье умер второй пострадавший в ДТП с мотоциклистом полицейский
ВСУ ударили по складу гумпомощи и многоэтажке в Херсонской области
Раскрыто число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО с начала года
Готовивший теракт в Москве украинец рассказал, как куратор подставил его
Россиянам назвали главный фактор развития ХОБЛ
На востоке Турции произошел захват школы
Раскрыты сроки отмены карантина в Новосибирской области
Масложиркомбинат вспыхнул как спичка в российском регионе
ВСУ впервые использовали один вид оружия при атаках на Ленобласть
В Госдуме назвали идеальную ставку по ипотеке для многодетных
Стало известно, смогут ли 15 кораблей США удерживать блокаду портов Ирана
Наступление ВС РФ на Запорожье 14 апреля: последние новости, сводка сегодня
Адвокат Пичугина ответил на вопрос о возможном обжаловании приговора
ФСБ задержала гражданина Молдавии за помощь СБУ
Мирные жители погибли при атаке ВСУ во время пасхального перемирия
Украинец рассказал о подготовке покушения в Москве
Врач перечислил лекарства, после приема которых нельзя водить машину
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
