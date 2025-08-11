Готовим летний греческий бургер — булки в сторону, есть кое-что круче

Греческий бургер в пите — это свежий взгляд на привычное блюдо. Сочетание феты, ароматных специй и овощей делает его ярким, сытным и необычным. Такой бургер точно удивит!

Понадобится пита — 5 штук; сладкий красный перец — 1 штука; орегано — 0,5 грамма; оливковое масло — 30 мл; соус тартар (огуречный) — 50 г; говяжий фарш — 300 г; кетчуп — 1 столовая ложка; соль, перец, кориандр, острая паприка — по вкусу; сыр фета — 120 г; салат айсберг — 50 г. Сначала обжарить перец с орегано и маслом. Сформировать и обжарить котлеты из фарша со специями. Разогреть питы, разрезать и наполнить слоями: соус, котлета, перец, фета, айсберг, немного кетчупа. Подавайте сразу, пока горячо!

