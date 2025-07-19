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19 июля 2025 в 10:54

Готовим идеальное суфле — балдежный десерт из творога за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожное суфле — это легкий и воздушный десерт, который готовится всего за 20 минут. Нежная текстура и приятный творожный вкус делают это блюдо идеальным вариантом для завтрака или полезного перекуса. Суфле получается настолько нежным, что буквально тает во рту.

Ингредиенты:

  • творог — 300 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 50 г;
  • ванилин — щепотка;
  • лимонная цедра — по вкусу;
  • сливочное масло — для смазывания формы.

Приготовление:

  1. Отделите белки от желтков, белки взбейте в крепкую пену.
  2. Творог протрите через сито, смешайте с желтками, сахаром и ванилином.
  3. Аккуратно введите белки в творожную массу.
  4. Выложите в смазанную маслом форму, выпекайте 15 минут при 180 °C.
  5. Подавайте теплым или охлажденным.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

еда
десерты
рецепты
творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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