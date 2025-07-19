Готовим идеальное суфле — балдежный десерт из творога за 20 минут

Творожное суфле — это легкий и воздушный десерт, который готовится всего за 20 минут. Нежная текстура и приятный творожный вкус делают это блюдо идеальным вариантом для завтрака или полезного перекуса. Суфле получается настолько нежным, что буквально тает во рту.

Ингредиенты:

творог — 300 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 50 г;

ванилин — щепотка;

лимонная цедра — по вкусу;

сливочное масло — для смазывания формы.

Приготовление:

Отделите белки от желтков, белки взбейте в крепкую пену. Творог протрите через сито, смешайте с желтками, сахаром и ванилином. Аккуратно введите белки в творожную массу. Выложите в смазанную маслом форму, выпекайте 15 минут при 180 °C. Подавайте теплым или охлажденным.

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