Готовим идеальное суфле — балдежный десерт из творога за 20 минут

Творожное суфле — это легкий и воздушный десерт, который готовится всего за 20 минут. Нежная текстура и приятный творожный вкус делают это блюдо идеальным вариантом для завтрака или полезного перекуса. Суфле получается настолько нежным, что буквально тает во рту.
Ингредиенты:
- творог — 300 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 50 г;
- ванилин — щепотка;
- лимонная цедра — по вкусу;
- сливочное масло — для смазывания формы.
Приготовление:
- Отделите белки от желтков, белки взбейте в крепкую пену.
- Творог протрите через сито, смешайте с желтками, сахаром и ванилином.
- Аккуратно введите белки в творожную массу.
- Выложите в смазанную маслом форму, выпекайте 15 минут при 180 °C.
- Подавайте теплым или охлажденным.
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