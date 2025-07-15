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15 июля 2025 в 19:30

Готовим харчо с курицей и рисом — острый суп для настоящих гурманов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В холодное время года нет ничего лучше горячего и насыщенного супа харчо. Этот острый, ароматный и сытный суп давно стал классикой. Сегодня предлагаю приготовить не совсем традиционный, но очень вкусный и быстрый вариант — харчо из курицы с рисом.

Ингредиенты (на 3 литра)

  • Курица — 1 кг
  • Рис длиннозерный — 100 г
  • Грецкие орехи — 10–12 шт.
  • Помидоры — 4–5 шт.
  • Картофель — 2–3 шт. (по желанию)
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 3 шт.
  • Чеснок — 3–4 зубчика
  • Кинза и петрушка — по пучку
  • Корень петрушки — 1 шт. (по желанию)
  • Томатная паста — 1–2 ст. л.
  • Ткемали или лимонный сок — 2 ст. л.
  • Вода — 3 л

Специи

  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Душистый перец — 4–6 горошин
  • Черный и красный молотый перец — по вкусу
  • Кориандр молотый — 1–2 ч. л.
  • Хмели-сунели — 2–3 ч. л.
  • Чабер — по вкусу
  • Паприка — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Курицу нарежьте крупными кусками и залейте холодной водой. Доведите до кипения, снимите пену. Слейте воду и залейте свежей, чтобы получить чистый бульон.
  2. Добавьте в кастрюлю очищенный лук, морковь, стебли зелени, специи и варите бульон на медленном огне 35–60 минут.
  3. Выньте мясо, овощи и зелень, процедите бульон. По желанию добавьте картофель и варите 5 минут.
  4. Промойте рис, добавьте его в бульон и варите 20 минут.
  5. Для зажарки обжарьте лук на масле, добавьте кусочки курицы, специи, томатную пасту и помидоры. Тушите 7–10 минут.
  6. За 5 минут до готовности риса добавьте зажарку в суп, тщательно перемешайте.
  7. Добавьте орехи, паприку, ткемали или лимонный сок, посолите и поперчите по вкусу.
  8. Снимите суп с огня, добавьте измельчённый чеснок, зелень и дайте настояться под крышкой 5–10 минут.

Подавайте харчо горячим. Этот суп подарит уют и согреет даже в самый холодный день. Приятного аппетита!

Знаете, что объединяет всех людей? Любовь к вкусной картошечке! Но сегодня я открою вам секрет ее идеального приготовления.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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