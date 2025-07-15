Готовим харчо с курицей и рисом — острый суп для настоящих гурманов

В холодное время года нет ничего лучше горячего и насыщенного супа харчо. Этот острый, ароматный и сытный суп давно стал классикой. Сегодня предлагаю приготовить не совсем традиционный, но очень вкусный и быстрый вариант — харчо из курицы с рисом.

Ингредиенты (на 3 литра)

Курица — 1 кг

Рис длиннозерный — 100 г

Грецкие орехи — 10–12 шт.

Помидоры — 4–5 шт.

Картофель — 2–3 шт. (по желанию)

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 3 шт.

Чеснок — 3–4 зубчика

Кинза и петрушка — по пучку

Корень петрушки — 1 шт. (по желанию)

Томатная паста — 1–2 ст. л.

Ткемали или лимонный сок — 2 ст. л.

Вода — 3 л

Специи

Лавровый лист — 3 шт.

Душистый перец — 4–6 горошин

Черный и красный молотый перец — по вкусу

Кориандр молотый — 1–2 ч. л.

Хмели-сунели — 2–3 ч. л.

Чабер — по вкусу

Паприка — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Курицу нарежьте крупными кусками и залейте холодной водой. Доведите до кипения, снимите пену. Слейте воду и залейте свежей, чтобы получить чистый бульон. Добавьте в кастрюлю очищенный лук, морковь, стебли зелени, специи и варите бульон на медленном огне 35–60 минут. Выньте мясо, овощи и зелень, процедите бульон. По желанию добавьте картофель и варите 5 минут. Промойте рис, добавьте его в бульон и варите 20 минут. Для зажарки обжарьте лук на масле, добавьте кусочки курицы, специи, томатную пасту и помидоры. Тушите 7–10 минут. За 5 минут до готовности риса добавьте зажарку в суп, тщательно перемешайте. Добавьте орехи, паприку, ткемали или лимонный сок, посолите и поперчите по вкусу. Снимите суп с огня, добавьте измельчённый чеснок, зелень и дайте настояться под крышкой 5–10 минут.

Подавайте харчо горячим. Этот суп подарит уют и согреет даже в самый холодный день. Приятного аппетита!

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