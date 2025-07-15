Готовим харчо с курицей и рисом — острый суп для настоящих гурманов

В холодное время года нет ничего лучше горячего и насыщенного супа харчо. Этот острый, ароматный и сытный суп давно стал классикой. Сегодня предлагаю приготовить не совсем традиционный, но очень вкусный и быстрый вариант — харчо из курицы с рисом.
Ингредиенты (на 3 литра)
- Курица — 1 кг
- Рис длиннозерный — 100 г
- Грецкие орехи — 10–12 шт.
- Помидоры — 4–5 шт.
- Картофель — 2–3 шт. (по желанию)
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 3 шт.
- Чеснок — 3–4 зубчика
- Кинза и петрушка — по пучку
- Корень петрушки — 1 шт. (по желанию)
- Томатная паста — 1–2 ст. л.
- Ткемали или лимонный сок — 2 ст. л.
- Вода — 3 л
Специи
- Лавровый лист — 3 шт.
- Душистый перец — 4–6 горошин
- Черный и красный молотый перец — по вкусу
- Кориандр молотый — 1–2 ч. л.
- Хмели-сунели — 2–3 ч. л.
- Чабер — по вкусу
- Паприка — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Курицу нарежьте крупными кусками и залейте холодной водой. Доведите до кипения, снимите пену. Слейте воду и залейте свежей, чтобы получить чистый бульон.
- Добавьте в кастрюлю очищенный лук, морковь, стебли зелени, специи и варите бульон на медленном огне 35–60 минут.
- Выньте мясо, овощи и зелень, процедите бульон. По желанию добавьте картофель и варите 5 минут.
- Промойте рис, добавьте его в бульон и варите 20 минут.
- Для зажарки обжарьте лук на масле, добавьте кусочки курицы, специи, томатную пасту и помидоры. Тушите 7–10 минут.
- За 5 минут до готовности риса добавьте зажарку в суп, тщательно перемешайте.
- Добавьте орехи, паприку, ткемали или лимонный сок, посолите и поперчите по вкусу.
- Снимите суп с огня, добавьте измельчённый чеснок, зелень и дайте настояться под крышкой 5–10 минут.
Подавайте харчо горячим. Этот суп подарит уют и согреет даже в самый холодный день. Приятного аппетита!
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