28 октября 2025 в 13:55

Готовим этот удивительный кекс к выходным с «Гарри Поттером» — семейный рецепт ванильной магии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот кекс стал для нас не просто десертом, а частью особого ритуала. Каждую осень мы пересматриваем «Гарри Поттера», и теперь без этого ванильно-шоколадного кекса с тыковками уже не обходится ни один вечер. Он идеально сочетается с атмосферой Хогвартса — такой же уютный, волшебный и с приятным сюрпризом внутри, как и любимая сказка.

Готовлю так: сначала создаю «темную магию» — шоколадный бисквит. Взбиваю три яйца с сиропом топинамбура (70–80 мл) до пышной пены, добавляю просеянную муку (80 г), какао (25 г) и разрыхлитель (1 ч. л.). Выпекаю в смазанной форме при 180 °С 25–30 минут. Когда бисквит остынет, вырезаю из него фигурки тыковок — словно волшебные артефакты из Хогвартса. Для «светлой магии» ванильного бисквита отделяю белки четырех яиц от желтков, взбиваю белки с сахарной пудрой (30 г), добавляю желтки, затем просеянную муку (90–100 г) с разрыхлителем (5 г). Заливаю ванильным тестом шоколадные тыковки и выпекаю еще 25–30 минут. Для «магического эликсира» смешиваю сгущенку (80 г) со сметаной (150 г) и украшаю готовый кекс. Идеально к глинтвейну и первому фильму о мальчике, который выжил!

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

