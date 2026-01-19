Атака США на Венесуэлу
Готовим Dutch Baby — сладкий блин-суфле из Нидерландов: простой рецепт впечатляющего завтрака с сахарной пудрой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Рецепт идеален для тех, кто не любит стоять у плиты, переворачивая обычные блины. Все, что нужно, — смешать ингредиенты блендером, вылить в горячую сковороду и отправить в духовку. Через 15 минут вы получаете готовое безупречное блюдо.

Устанавливаю решетку в центр духовки и ставлю на нее пустую чугунную сковороду или форму с огнеупорными ручками. Разогреваю духовку до 230 °C. Пока она греется, в чаше блендера или миске миксера смешиваю три яйца, 125 мл молока, 70 г муки, одну столовую ложку сахара, четверть чайной ложки соли и четверть чайной ложки ванильного экстракта. Взбиваю до получения абсолютно гладкого, однородного теста без комков. Осторожно, используя прихватки, достаю из духовки раскаленную сковороду. Кладу в нее две столовые ложки сливочного масла — оно должно быстро растопиться и покрыть дно. Сразу же вливаю в сковороду подготовленное тесто и быстро возвращаю ее в духовку. Выпекаю блин ровно 15 минут, не открывая дверцу. За это время он сильно поднимется, станет золотистым по краям и пухлым. Вынимаю, даю слегка осесть (он немного опадет — это нормально), посыпаю сахарной пудрой и немедленно подаю, украсив по желанию ягодами или фруктами.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

