Готовим безумно вкусный курник с курицей и картошкой: улетает за час!

Курник из дрожжевого или простого теста — это не просто пирог, а целый обед в одной форме. Он вкусный как горячим, так и на следующий день — холодным. Начинка получается сочной, пропитанной ароматами курицы, специй и картофеля. Такой пирог отлично подойдет и для ужина, и для праздника. Попробуйте повторить наш рецепт!

Для теста смешайте 500 г муки, щепотку соли, 1 яйцо, 1 ч. л. сахара, 250 мл кефира или воды и 50 мл растопленного сливочного масла. Замесите мягкое тесто, дайте ему постоять 30 минут. Тем временем подготовьте начинку: нарежьте 400 г куриного филе и 300 г картофеля мелкими кубиками. Добавьте 1 мелко нарезанную луковицу, соль, перец, можно немного зелени. Разделите тесто на две части: одну сделайте чуть больше — это основа. Раскатайте и выложите на противень, сверху равномерно распределите начинку. Накройте вторым пластом, защипните края. Сделайте отверстие посередине для выхода пара. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180–190 °C около 45 минут до румяной корочки.

Совет: в процессе запекания можно аккуратно влить внутрь немного куриного бульона — так начинка получится еще сочнее.

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