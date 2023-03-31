«Госуслуги» объяснили пропажу функции удаления аккаунта РБК: служба поддержки объяснила ошибкой пропажу функции удаления аккаунта на «Госуслугах»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В службе поддержки портала «Госуслуги» сообщили, что функция функция удаления аккаунта пропала в результате ошибки, передает РБК. В организации пообещали решить эту проблему в скором времени.

Сейчас происходит некоторая ошибка на портале «Госуслуг», это ошибка технического формата. <...> В скором времени эту проблему решим. К сожалению, пока непонятно, когда можно будет избежать этой ошибки и удалить учетную запись. Стоит ожидать, — говорится в сообщении.

31 марта начальник управления ГОМУ ГШ Владимир Цимлянский сообщил, что Генеральный штаб начал получать информацию о призывниках от государственных органов в электронном виде. Рассылка повесток пройдет уже в рамках весеннего призыва, который начинается 1 апреля.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что удаление аккаунта на «Госуслугах» не будет считаться уклонением от службы в армии и никакой ответственности за это не последует. Так он отреагировал на слова коллеги из парламента Юрия Швыткина о том, что удаление учетной записи с сервиса, чтобы не получить повестку, будет считаться уклонением.