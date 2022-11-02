«Хорошая культура»: государство призвали переводить россиян с водки на вино Исследователь рынка алкоголя Дробиз призвал переводить россиян с употребления водки на вино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России следует разработать госпрограмму по переводу мужчин с употребления крепкого алкоголя, такого как водка, на продукцию виноделия, заявил в беседе с «Радио 1» директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз. По его мнению, потребление сладких и крепленых вин — это «хорошая культура» и спрос на такую продукцию нужно поощрять, так как со времен СССР популярность таких напитков снизилась.

Потребление креплёных и сладких вин — хорошая культура. Портвейны были очень популярны в СССР, а в Белоруссии сейчас занимают до трети рынка. Это промежуточный продукт между вином и водкой. Такой напиток оттягивает мужчин от крепкого алкоголя, однако это винодельческий продукт. В России нужно это максимально развивать. И если появляется спрос на такую продукцию, нужно это всячески приветствовать, — полагает эксперт.

Дробиз добавил, что спрос на отечественные портвейны в России растет даже с учетом того, что за последние 20 лет акцизная политика нанесла продажам этого напитка большой урон.

Директор школы сомелье и исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов после появления сообщений о возможном уходе производителя крепкого ликера Jagermeister рассказал, что напитки компании заменяются достаточно легко: в Германии это целый класс напитков Jager. Просто Jagermeister занимался активной рекламной компанией и стал раскрученным брендом, а в барах его подавали замороженным в специальных машинах, пояснил эксперт. По его словам, на российском рынке много подобных напитков, в частности, есть чешские варианты. Сомелье отметил, что уже активно работает импортозамещение данных ликеров, которые дешевле по цене, но при этом ничуть не уступают по качеству.