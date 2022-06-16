«Государственного рынка аренды не существует»: эксперт о инициативе Мутко

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России практически не существует рынка арендного жилья, для его создания нужны огромные вложения в строительство, заявил в беседе с NEWS.ru экономист Андрей Колганов. Таким образом он прокомментировал слова Виталия Мутко о том, что в стране нужно активно развивать рынок аренды, поскольку далеко не все могут взять ипотеку.

У нас конечно есть муниципальный фонд, но это все осталось еще от Советского Союза. И для того, чтобы изменить ситуацию, требуются очень крупные, капитальные вложения на строительство жилья, которое впоследствии можно будет сдавать в аренду. Только тогда можно будет говорить о рынке арендного жилья не по рыночным, а приемлемым государственным ценам, - заявил Колганов.

Ранее директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что в России слишком мало человек могут позволить себе взять ипотеку. По его словам, 40% жителей не возьмут ипотечный кредит даже в том случае, если ставка по нему сократится до нуля. Выход Мутко видит в том, чтобы активно развивать в стране рынок арендного жилья. Он отметил, что некоторые шаги в этом направлении уже сделаны в отдельных регионах России.