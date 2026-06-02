02 июня 2026 в 15:43

Гости умяли эти слойки за минуту, я еле успел попробовать сам — делюсь своим коронным рецептом

Хрустящее тесто, карамельный ананас и тонкая ветчина — звучит как ресторанное блюдо, а готовится за 15 минут.

Ингредиенты

Слоеное тесто — 250 г, ананас свежий — 150 г, прошутто — 100 г, сливочное масло — 30 г, сахар — 1 ст. л., яйцо — 1 шт.

Как готовлю

Сначала я режу ананас мелкими кубиками и обжариваю на сливочном масле с сахаром до карамельной корочки. Пару минут — и он уже пахнет так, что слюнки текут. Тем временем нарезаю слоеное тесто на квадраты и смазываю взбитым яйцом.

В центр каждого квадрата выкладываю ананас, сверху — ломтик прошутто. Отправляю в духовку на 15 минут при 200 градусах. Горячие слойки хрустят, ананас тает во рту, а прошутто дает соленый контраст — идеально.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, не верил в ананас с мясом, пока не сунул в рот первую слойку. Карамельный сок от ананаса пропитал тесто, а соленое прошутто дало такой контраст, что я чуть язык не проглотил. Гости умяли все за минуту — еле успел урвать себе штучку. Совет: подавайте горячими, пока сыр тянется.

