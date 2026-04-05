05 апреля 2026 в 17:25

Гости просят рецепт, не веря глазам: салат «Кайфун», где овощи звучат как ресторан

Этот салат удивляет с первой вилки: простые овощи раскрываются совершенно по-новому. Секрет — в разной обработке ингредиентов и двойной заправке. В итоге получается сочное ароматное блюдо с ярким вкусом и легкой «изюминкой».

Ингредиенты:

  • болгарский перец — 700 г;
  • помидоры — 500 г;
  • зеленый горошек — 100 г;
  • лук красный — 150 г;
  • красное вино — 25 г;
  • растительное масло — 30 мл;
  • яблочный уксус — 30 мл;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • свежая зелень — 20 г.

Приготовление

Перец запеките при 190 °C около 30 минут в фольге — он станет мягким и сладковатым. Остудите, снимите кожицу и нарежьте полосками. Лук нарежьте перьями, помидоры — дольками, смешайте с частью масла, уксуса, вином и сахаром, оставьте на 20 минут.

Горошек ошпарьте кипятком, чтобы он остался ярким и упругим. Затем соедините все ингредиенты, добавьте оставшуюся заправку, соль и перец. В конце вмешайте крупно нарезанную зелень.

Подавайте сразу — теплый перец и прохладные овощи создают тот самый эффект, за который этот салат обожают!

Проверено редакцией
Марина Макарова
