Гости на пороге? Собрала необычный салат с черешней и сыром! Вкуснота

Гости на пороге? Собрала необычный салат с черешней и сыром! Вкуснота

Салат из черешни и кабачков с сыром — летняя свежесть на вашем столе! Когда лето дарит нам изобилие свежих овощей и фруктов, самое время экспериментировать! Этот необычный салат сочетает сладость черешни, нежность молодых кабачков и пикантность домашнего сыра — получается освежающее блюдо с потрясающим балансом вкусов.

Начнем с подготовки овощей. Молодые кабачки и цукини (по 2 небольших) тщательно моем и нарезаем тонкими кружочками или полукольцами — кожицу можно не счищать. Черешню (400 г) промываем, обсушиваем и удаляем косточки, оставляя ягоды целыми или разрезая пополам. Домашний сыр (300 г) нарезаем кубиками среднего размера.

Теперь сделаем ароматную заправку. В небольшой мисочке смешиваем оливковое масло (4 ст. л.), бальзамический уксус (1,5 ст. л.), измельченный чеснок (4 зубчика), мелко нарезанную мяту (пучок), коричневый сахар (2 щепотки), соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Взбиваем вилкой до однородности.

В просторной салатнице аккуратно соединяем подготовленные кабачки, черешню и сыр. Поливаем заправкой и очень бережно перемешиваем, стараясь не повредить нежные ягоды. Даем салату настояться 10–15 минут — за это время овощи слегка пропитаются ароматами заправки, но сохранят свою хрусткость.

Подаем салат сразу после приготовления, украсив веточками свежей мяты.

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