Гособвинение попросило 15 лет строго режима для историка Соколова

https://static.news.ru/photo/d0441f34-3e0d-11eb-8deb-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: ANTROPOGENEZ.RU

Сторона обвинения попросила назначить 15 лет колонии строгого режима историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. В ходе заседания в суде Санкт-Петербурга проходят прения сторон.

Доцент полностью признал свою вину, но заявил, что совершил преступление «в состоянии полного умопомрачения» после того, как Анастасия якобы оскорбила его детей.

Назначить наказание путём частичного сложения <...> в виде 15 лет лишения свободы строгого режима, — цитирует прокурора ТАСС.

Уточняется, что наказание будет сложено по статьям об убийстве и за незаконное хранение оружия.

Преступление было совершено в ноябре 2019 года. Соколов застрелил Ещенко из обреза, а затем расчленил тело, чтобы избавиться от него. Некоторое время спустя пьяного доцента вытащили из реки Мойки. При нём находился рюкзак, в котором обнаружили части тела девушки.

Известно, что между историком и его подопечной была близкая связь. Соколов утверждает, что взял обрез, чтобы напугать сожительницу. По его словам, он не помнит, что было дальше, так как находился в состоянии аффекта.

Однако сторона обвинения настаивает, что убийство было хладнокровно спланировано, так как перед преступлением рассматривал на Google Картах набережные Мойки и Пряжки, писал NEWS.ru.