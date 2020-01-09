https://static.news.ru/photo/69984b46-3302-11ea-8564-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутаты Государственной думы запретили организацию контактных зоопарков на территории России. Ограничения введены с начала 2020 года.
Все животные, которые находились в контактных зоопарках, будут отправлены на реабилитацию и возвращены в свою естественную среду обитания. Также депутаты порекомендовали всем, кто знает о работающих контактных зоопарках, обращаться в Роспотребнадзор, прокуратуру и МВД.