Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы запретили организацию контактных зоопарков на территории России. Ограничения введены с начала 2020 года.

Все животные, которые находились в контактных зоопарках, будут отправлены на реабилитацию и возвращены в свою естественную среду обитания. Также депутаты порекомендовали всем, кто знает о работающих контактных зоопарках, обращаться в Роспотребнадзор, прокуратуру и МВД.

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Год назад Государственная Дума приняла закон «Об ответственном обращении с животными». Он был одним из самых ожидаемых, а работа над ним длилась восемь лет. ___ Базовые нормы закона, о которых мы рассказывали ранее, уже действуют, но некоторые положения вступили в силу с 1 января. _ Узнайте больше из наших карточек ___ #Госдума #закон #животные #защита #защитаживотных #освв

Публикация от Государственная Дума (@dumagovru)

Помимо этого, был введён запрет на умерщвление бродячих животных и регламентирована работа приютов.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин ужесточил наказание за оборот «краснокнижных» домашних животных. Отмечается, что был устранён законодательный пробел.

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