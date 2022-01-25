Законопроект о штрафах за перевод денег онлайн-казино принят в II чтении
Антон Соловьев
Антон Соловьев
14:03, 25 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Государственная дума во втором чтении приняла закон о введении штрафов для операторов связи, платёжных агентов и банков за услуги перевода денег нелегальным онлайн-казино и лотереям, сообщает «Парламентская газета». Как отмечается, для юридических лиц штраф может начинаться от 5 млн руб, для должностных лиц — от 100 тыс руб.
Нарушение платёжным агентом или оператором связи установленного законодательством в сфере регулирования азартных игр и лотерей требования не осуществлять приём платежей, а также запрета на заключение договора либо непринятие мер по расторжению договора на денежные переводы повлечёт штраф для должностных лиц в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц — от 25% до 40% суммы принятого платежа, но не менее пяти миллионов рублей. Если нарушение было допущено кредитной организацией, то штраф для должностного лица составит от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе Госдумы.
Ранее Банк России раскрыл схему использования платёжных карт и электронных кошельков для приёма платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников. Банкам рекомендовано оперативно выявлять такие платёжные инструменты и блокировать их. Также им предлагается расторгать договор обслуживания с клиентом, если за один год будет совершено более двух блокировок операций.