https://static.news.ru/photo/39ebdf46-5802-11ea-838e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ направило в Государственную думу законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений. Нижняя палата российского парламента планирует рассмотреть документ в первом чтении в марте 2020 года.

Как сообщают «Известия», правительственный законопроект оговаривает уничтожение алкогольной продукции, изъятой в ходе проверок МВД, таможенной службы, а также властей субъектов РФ. В настоящий момент такая радикальная мера применяется исключительно в отношении контрафактного алкоголя.

Инициатором разработки законопроекта выступило Министерство финансов. Ответственный за ликвидацию спиртосодержащей продукции орган будет определён позднее.

Группа российских депутатов и сенаторов ранее разработала законопроект, который должен ужесточить контроль за оборотом этилового спирта. В декабре 2019 года документ прошёл третье чтение в Госдуме, был одобрен Совфедом и подписан президентом России Владимиром Путиным, передавал NEWS.ru. Новые правила производства и оборота этилового спирта вступят в силу с июля 2020 года.