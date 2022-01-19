Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6%

Госдума в четверг, 20 января, на пленарном заседании обсудит поправку об индексации пенсий в России на 8,6% с 1 января 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Рассмотрение документа пройдёт во втором и, возможно, в третьем чтении. Об этом заявлял первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. По его словам, в результате индексации средний размер пенсии в 2022 году составит 18 984 рубля.

Правительство внесло поправки в уже принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил инициативу ко второму чтению.

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести индексирование пенсий россиян выше инфляции, на рекордные 8,6%. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, отметив, что принятые ранее решения не позволят людям покрыть расходы, связанные с повышенной инфляцией прошлого года.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что индексация будет произведена с 1 января, независимо от даты принятия соответствующего законопроекта.