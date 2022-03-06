Госдума рассмотрит новые льготы для самозанятых

В Государственную думу внесён законопроект, который предоставляет возможность самозанятым получать государственное и муниципальное имущество без торгов, сообщает «Парламентская газета». Речь идёт о заключении договоров аренды, безвозмездного пользования, а также доверительного управления. Авторами инициативы выступили депутаты Тюменской областной Думы.

Самозанятые смогут получать указанные преференции, в том числе на предоставление государственного и муниципального имущества без торгов, — сообщил портал.

В случае принятия, изменения будут внесены в статью 19 федерального закона «О защите конкуренции». В настоящее время получить государственное и муниципальное имущество без торгов могут только субъекты малого и среднего бизнеса.

В Минпромторге ранее рассказали, что торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров для борьбы со спекулянтами. Речь идёт о социально значимых товарах. С этой инициативой выступили представители торговых сетей, которые захотели минимизировать риски приобретения продуктов питания «перекупщиками». Компании уже отметили рост таких закупок по всей стране. При этом уточняется, что ограничения будут определять предприниматели самостоятельно.