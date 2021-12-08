Госдума расширила полномочия полиции

Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции. В нём идёт речь о праве сотрудников МВД проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки, а также перечислены основания, по которым они могут вскрывать автомобили граждан, передаёт ТАСС.

Так, согласно документу, полицейские могут вскрыть автомобиль и проникнуть в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, а также для задержания подозреваемых или обвиняемых. Кроме того, сотрудникам МВД законопроект разрешает вскрывать автомобили в целях предотвращения терактов и пресечения других преступлений.

В соответствии с проектом, полицейские могут проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки для задержания лиц, застигнутых на месте преступления или скрывающихся, а также тех, на кого потерпевшие или очевидцы указали как на совершивших преступления.

В законопроекте говорится, что сотрудники полиции вправе требовать от обращающихся к ним граждан называть имя и фамилию. Сами полицейские смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Во втором чтении из проекта был изъят ряд положений о применении сотрудниками полиции оружия, а также нормы, исключающие преследование полицейских за действия, совершённые при исполнении, если они осуществлялись обоснованно и в установленном законодательством порядке.

Ранее законопроект о полномочиях полиции прокомментировал член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его словам, нововведения обусловлены правоприменительной практикой и направлены на обеспечение безопасности россиян.