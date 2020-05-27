Госдума приняла закон о блокировке приложений с пиратским контентом

https://static.news.ru/photo/00faa8b8-a01c-11ea-a139-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права, принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях.

Согласно закону, с 1 октября Роскомнадзор будет ограничивать доступ к пиратскому контенту в приложениях после заявления правообладателя и вступления в силу соответствующего судебного акта. Ведомство будет уведомлять владельца ресурса, на котором размещено приложение с пиратским контентом, о нарушении авторских прав.

В свою очередь ресурс должен будет в течение одного рабочего дня сообщить об этом владельцу приложения, который в течение рабочего дня должен будет выполнить предписания Роскомнадзора.

Если владелец приложения откажется это делать или будет бездействовать, ресурс заблокирует приложение. С момента получения уведомления Роскомнадзора до момента блокировки приложения должно будет пройти не более трёх дней, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роскачество выпустило обращение, в котором предупреждает российских пользователей о рисках просмотра фильмов и сериалов на сайтах с пиратским контентом. В ведомстве подчеркнули, что проблемы от такой практики могут не ограничиться плохим качеством видео.