Госдума приняла проект о продлении срока службы офицеров

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому президент России имеет право определять срок службы офицеров по достижении ими предельного возраста. Документ, позволяющий продлевать полномочия ряда военных чинов после их 70-летия, вынес на рассмотрение парламентариев глава РФ Владимир Путин.

Инициатива подразумевает поправки в 49 статью Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Согласно документу, новые контракты на прохождение военной службы могут заключаться с маршалами, генералами и адмиралами флота РФ, достигшими 70-летнего возраста. Срок будет устанавливать президент. Сейчас предельный возраст их пребывания на военной службе составляет 65 лет.

Как заявил председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, инициатива позволит закрепить на службе офицеров, обладающих большим опытом, важными профессиональными качествами и способных к выполнению задач в любых условиях.

В конце сентября законопроект о продлении предельного срока службы высшего офицерского состава одобрило правительство.

Ранее сообщалось о продлении полномочий главы Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, достигшего 70-летнего возраста. При этом в Кремле не уточнили, на какой срок принято данное решение.