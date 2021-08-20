Госдума предупредила россиян о незаконных штрафах на дорогах

Водителей в России штрафовать за превышение средней скорости, зафиксированное дорожной камерой, нельзя. Об этом URA.RU заявил член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По его словам, в стране не существует такого закона. Есть понятие «нарушение скоростного режима», а «средней скорости» нет.

Везде стоят камеры, измеряющие среднюю скорость, что незаконно. В законодательстве нет понятия «средняя скорость». Есть понятие «нарушение скоростного режима», где чётко подразделили границы этих нарушений. От 20 до 40 км/ч, от 40 до 60, от 60 до 80 и свыше 80 км/ч, — сказал Лысаков.

Он уточнил, что за каждый описанный случай свой размер штрафа. Депутат задался вопросом, зачем вообще нужны камеры, если они никак не влияют на безопасность дорожного движения.

По его мнению, на них просто зарабатывают деньги. К тому же не все люди понимают, что эти устройства измеряют среднюю скорость. То есть, в начале участка и через 10-20-30 километров. При отличной видимости и свободной полосе многие разгоняются и в итоге нарушают, сами того не зная посетовал депутат.

Ранее стало известно, что водителей предлагают поощрять 50%-ной скидкой на транспортный налог за безопасное вождение. А именно им предлагают дать 50% скидку на уплату транспортного налога.