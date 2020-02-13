Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России на своём заседании в четверг, 13 февраля, обсуждала проблему наркотиков. Одним из итогов заседания стало предложение усилить ответственность за вовлечение детей в наркооборот.
Мы сегодня обсудили вопрос усиления уголовной ответственности по статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. — NEWS.ru). Тем, кто вовлекает детей в оборот наркотиков, в преступную деятельность, связанную с оборотом наркотиков, предусмотреть наказание как за сбыт наркотиков — до 20 лет лишения свободы, — цитирует ТАСС главу комиссии Василия Пискарёва.
По словам Пискарёва, все без исключения присутствовавшие на совещании парламентарии поддержали это предложение.
Как ранее сообщал NEWS.ru, думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ зафиксировала активность около 10 неправительственных организаций, которые продвигают в России идеи легализации употребления наркотиков.