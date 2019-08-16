https://static.news.ru/photo/cc132ce0-c00d-11e9-bada-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Определять фейки на основе закона о противодействии недостоверной общественно значимой информации будет Генеральная прокуратура РФ, сообщили в Госдуме. Представители нижней палаты парламента разъяснили, каким образом будут наказывать за фейковые новости.

Под фейками понимается информация, распространяемая «под видом достоверных сообщений», но несущая угрозу жизни, здоровью, имуществу граждан, а также создающая риски массового нарушения общественного порядка и безопасности. Кроме того, фейки угрожают работе объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры, энергетики, промышленности и связи.

Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщил, что информация может иметь разную степень достоверности. Критерии выявления фейков будут определяться Генпрокуратурой, исходя из повестки и характера событий, «вокруг которых могут возникать волны» дезинформации.

Парламентарий уточнил, что подкрепление доказательствами того или иного утверждения в публикации затруднит процесс признания его фейком. Однако передача полномочий анализировать информацию Генпрокуратуре ограничит возможности для произвола на уровне региональных властей.

Генеральный прокурор в случае обнаружения в Интернете недостоверной и общественно опасной информации будет обращаться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к ресурсу. Надзорный орган, в свою очередь, обращается к руководителям издания. В случае если редакция отказывается удалить публикацию, доступ к порталу блокируется на уровне провайдера.

За первый фейк, который создаёт угрозу беспорядков, штраф для граждан достигает 100 тысяч рублей, для должностных лиц — 200 тысяч, для юридических — до 500 тысяч. Повторное нарушение будет караться взысканием до 300, 600 тысяч и миллиона рублей соответственно.

Если распространение недостоверной информации повлекло за собой смерть человека, массовое нарушение общественного порядка, а также нарушило функционирование объектов жизнеобеспечения, граждане будут оштрафованы на сумму до 400 тысяч, должностные лица — до 900 тысяч, а юридические — до 1,5 млн рублей.

При этом необходимо доказать, что распространение фейков происходило умышленно. Другими словами, если гражданин сделал репост записи, которая показалась ему достоверной, он не нарушает закон, сообщается на сайте Госдумы.

Ранее News.ru писал, что частое упоминание названия компании, общие фразы, как и излишние подробности, часто являются признаками фейковых отзывов. Роскачество не советует обращать внимание на эмоциональные оценки деятельности компании, сосредоточившись на фактах.