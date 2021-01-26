Госдума поддержала в первом чтении новый порядок оплаты больничных

https://static.news.ru/photo/79da3ae0-5fe4-11eb-80e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий оплату больничных и начисление детских пособий напрямую из Фонда социального страхования.

В Минтруде отметили, что в настоящее время выплаты ведутся напрямую через работодателя, а реформа гарантирует оплату вне зависимости от финансового положения компании.

Согласно пояснительной записке к документу , сейчас реализован пилотный проект «Прямые выплаты», который предусматривает выплаты по обязательному социальному страхованию территориальными органами ФСС.

При вступлении в силу законопроекта участие страхователя в назначении и выплатах будет минимальным. Обмен информацией с медорганизациями, внебюджетными фондами и другими органами станет осуществляться в электронной форме. Также документ определяет порядок взаимодействия страховщика, страхователя и застрахованного лица.

Кроме того, проект содержит пункт о штрафе за позднее или неполное предоставление данных и документов или отказ сделать это страхователю.

Как писал NEWS.ru, 14 декабря в России вступили в силу новые правила оформления листов нетрудоспособности. Согласно им, россияне могут оформить электронный больничный наряду с бумажным. Ещё одно нововведение — больничный по уходу за ребёнком теперь не ограничен по сроку, но оплачиваемый период может составлять не более 15 дней.