Госдума поддержала новый срок публикации сведений о доходах депутатов

Госдума РФ во время пленарного заседаний 22 мая 2020 года поддержала проект постановления, позволяющее менять срок публикации депутатами деклараций о доходах.
Накануне глава РФ Владимир Путин подписал указ о переносе до 1 августа 2020-го даты обнародования сведений о финансовом благосостоянии парламентариев,
Согласно законодательству, депутаты обязаны отчитываться о собственных доходах, имуществе и имущественных обязательствах за прошедший год до 1 апреля. Кроме того, они обязаны предоставлять аналогичные сведения о членах своей семьи.
Как писал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал отказаться от публикации в СМИ информации о доходах парламентариев. Депутат считает, что законопроект об альтернативных санкциях за недостоверные или неполные сведения, принятый Госдумой, неактуален.
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