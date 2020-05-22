Госдума поддержала новый срок публикации сведений о доходах депутатов

https://static.news.ru/photo/21f9d386-9c20-11ea-8ff3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума РФ во время пленарного заседаний 22 мая 2020 года поддержала проект постановления, позволяющее менять срок публикации депутатами деклараций о доходах.

Накануне глава РФ Владимир Путин подписал указ о переносе до 1 августа 2020-го даты обнародования сведений о финансовом благосостоянии парламентариев, пишет РИА Новости.

Согласно законодательству, депутаты обязаны отчитываться о собственных доходах, имуществе и имущественных обязательствах за прошедший год до 1 апреля. Кроме того, они обязаны предоставлять аналогичные сведения о членах своей семьи.

Как писал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал отказаться от публикации в СМИ информации о доходах парламентариев. Депутат считает, что законопроект об альтернативных санкциях за недостоверные или неполные сведения, принятый Госдумой, неактуален.