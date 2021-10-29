Госдума отказалась оплачивать коммуналку части пенсионеров из бюджета

Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил, что Государственная дума РФ отказалась от принятия закона об отмене коммунальных платежей для ветеранов Великой Отечественной войны, так как авторы инициативы не указали источник финансирования. Об этом сообщает URA.RU.

Отклонён он был только по той причине, что не был обеспечен соответствующим финансированием и предложений, как это сделать также в этом законопроекте не было. Когда такое не делается, то закон просто не будет работать, — поделился Пахомов.

Он добавил, что авторы должны были не только указать источник финансирования данного проекта, но и процесс реализации, чтобы иметь наглядное представление его эффективности.

Ранее стало известно, что в отзыве МГУ на проект бюджета 2022–2024 годов сказано, что в России ожидается повышение пенсионного возраста и уменьшение размера пенсий из-за глобального энергетического перехода.

Эксперты уточняют, что несмотря на заложенный переход на альтернативные источники энергии, спрос на углеводороды будет резко сокращаться в ближайшее десятилетие.