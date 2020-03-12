https://static.news.ru/photo/61439d34-6461-11ea-ba5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский парламент одобрил в первом чтении проект закона о реформе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Документ предусматривает индивидуальный порядок определения тарифов. Инициатива призвана обеспечить справедливую плату за использование полиса, пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, добросовестные водители, избегающие ДТП и соблюдающие ПДД, получат право на более низкие тарифы.

Если же автолюбитель постоянно нарушает правила дорожного движения, если он попадает в ДТП, то для таких, как говорит статистика, (их) около 15%, тарифы будут выше, — цитирует Аксакова РИА Новости.

8 марта 2020 года вступил в силу новый формат полиса ОСАГО. Теперь на его обратной стороне можно указывать информацию о договоре добровольного автострахования (каско), не заключая его в виде отдельного документа.

Как писал NEWS.ru, Центробанк назвал девять регионов, где высоки риски мошенничества с ОСАГО. Это Краснодарский, Ставропольский края, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня.

Больше всего риски мошенничества спрогнозированы в Карачаево-Черкесии, они составили 6 баллов. В этом регионе отмечены критически высокие показатели скользящего коэффициента выплат, они составляют 180,8%, что в два раза выше среднего.