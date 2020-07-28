В Госдуме одобрили продление выплат на детей по 10 тысяч на август

Депутаты Госдумы поддержали предложение продлить пособия семьям с детьми до 16 лет на август. Это, по мнению народных избранников, поможет родителям собрать детей в школу.
Депутат нижней палаты парламента Михаил Тарасенко в комментарии журналистам заявил, что такая выплата в августе очень нужна российским семьям. По его словам, эпидемия коронавируса в РФ ещё не закончилась. Некоторые граждане по-прежнему остаются без работы из-за простоя предприятий. Парламентарий выразил надежду, что власти найдут возможность и повторно выделят деньги российским семьям.
Ранее жительница Новосибириска создала петицию на популярном сайте change.org, в которой попросила власти ещё раз выплатить по десять тысяч на каждого ребёнка до 16 лет. За три недели документ подписали почти 150 тысяч россиян,
В начале июня 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате на детей младше 16 лет. Родители получили 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Российский лидер отметил, что этими выплатами смогут воспользоваться семьи, в которых растут около 28 млн детей от рождения до 16 лет, писал NEWS.ru.
В июле деньги были выплачены повторно, на этот раз возрастной диапазон расширили с рождения и до 16 лет.
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