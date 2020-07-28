В Госдуме одобрили продление выплат на детей по 10 тысяч на август

https://static.news.ru/photo/3fa39890-d0d2-11ea-bf9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы поддержали предложение продлить пособия семьям с детьми до 16 лет на август. Это, по мнению народных избранников, поможет родителям собрать детей в школу.

Депутат нижней палаты парламента Михаил Тарасенко в комментарии журналистам заявил, что такая выплата в августе очень нужна российским семьям. По его словам, эпидемия коронавируса в РФ ещё не закончилась. Некоторые граждане по-прежнему остаются без работы из-за простоя предприятий. Парламентарий выразил надежду, что власти найдут возможность и повторно выделят деньги российским семьям.

Ранее жительница Новосибириска создала петицию на популярном сайте change.org, в которой попросила власти ещё раз выплатить по десять тысяч на каждого ребёнка до 16 лет. За три недели документ подписали почти 150 тысяч россиян, передаёт «Московский комсомолец».

В начале июня 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате на детей младше 16 лет. Родители получили 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Российский лидер отметил, что этими выплатами смогут воспользоваться семьи, в которых растут около 28 млн детей от рождения до 16 лет, писал NEWS.ru.

В июле деньги были выплачены повторно, на этот раз возрастной диапазон расширили с рождения и до 16 лет.