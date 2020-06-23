Путин подписал указ о новой выплате на детей

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Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для семей, в которых есть дети младше 16 лет. Родители получат 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.

Текст документа опубликован на сайте Кремля. Эти деньги не будут учитываться в составе доходов семьи при предоставлении льгот.

Люди, получившие ранее аналогичную помощь, не должны подавать дополнительных заявлений. Остальные граждане, имеющие право на выплату, могут обратиться в Пенсионный фонд для её получения.

Путин анонсировал эту меру в ходе своего видеообращения к гражданам 2 июня. По словам президента, этими выплатами смогут воспользоваться семьи, в которых растут около 28 млн детей от рождения до 16 лет.

Как писал NEWS.ru, ранее единовременные выплаты получили родители 19,8 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Минфин на эти цели перечислил в ПФР 222 млрд рублей. В общей сложности выплатами будут охвачены 22 млн детей.

Россияне на данную меру поддержки со стороны властей отреагировали неоднозначно. Многих возмутили возрастные рамки, согласно которым подростки старше 16 лет остались без помощи государства.