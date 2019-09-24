Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в Государственную думу внесён законопроект об отмене «банковского роуминга».
По его словам, финансовые организации взымают крупные комиссии при переводе средств с одной карты на другую, даже если инструменты оформлены в одной компании, передаёт АГН «
Мы вносим инициативу, которая отменяет все эти правила, — подчеркнул он.
Политик отметил, что банки заработали 1,3 трлн рублей за 2018 год. Он уверен, что этого достаточно.
Не нужно наживаться на наших гражданах, — заключил он.
Ранее News.ru писал, что Сбербанк объявил о запуске новой функции в мобильном приложении. Пользователи получили возможность пополнять карты банка с любых дебетовых карт других кредитных организаций.