https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в Государственную думу внесён законопроект об отмене «банковского роуминга».

По его словам, финансовые организации взымают крупные комиссии при переводе средств с одной карты на другую, даже если инструменты оформлены в одной компании, передаёт АГН « Москва ».

Мы вносим инициативу, которая отменяет все эти правила, — подчеркнул он.

Политик отметил, что банки заработали 1,3 трлн рублей за 2018 год. Он уверен, что этого достаточно.

Не нужно наживаться на наших гражданах, — заключил он.

Ранее News.ru писал, что Сбербанк объявил о запуске новой функции в мобильном приложении. Пользователи получили возможность пополнять карты банка с любых дебетовых карт других кредитных организаций.