ПСБ может подвинуть стадион в одном российском городе

Ярославский стадион «Шинник», расположенный на площади Труда в центре города, могут снести для строительства на его месте головного офиса ключевого для гособоронзаказа банка – ПСБ, передают «Ведомости» со ссылкой на три источника, близкие к ситуации. По их словам, стадион является не единственным вариантом для размещения офиса, но основным.

Это последняя основная идея, которую будут просчитывать, – отметил собеседник издания.

В материале сказано, что к настоящему времени решение о месте строительства уже принято, его не отменят. По мнению одного из источников, осуществление соответствующего проекта может занять «лет пять».

До этого стало известно, что Т-банк был оштрафован за распространение вводящей в заблуждение телерекламы. Как сообщили в пресс-центре Федеральной антимонопольной службы (ФАС), эта реклама содержала привлекательную для клиентов информацию о бесплатном снятии наличных с карты, при этом другие важные условия услуги были указаны в сноске мелким шрифтом. Спустя короткое время эту сноску убрали.