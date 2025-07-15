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15 июля 2025 в 10:26

ПСБ может подвинуть стадион в одном российском городе

Ярославский стадион «Шинник» могут снести для строительства головного офиса ПСБ

Ярославский стадион «Шинник» Ярославский стадион «Шинник» Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Ярославский стадион «Шинник», расположенный на площади Труда в центре города, могут снести для строительства на его месте головного офиса ключевого для гособоронзаказа банка – ПСБ, передают «Ведомости» со ссылкой на три источника, близкие к ситуации. По их словам, стадион является не единственным вариантом для размещения офиса, но основным.

Это последняя основная идея, которую будут просчитывать, – отметил собеседник издания.

В материале сказано, что к настоящему времени решение о месте строительства уже принято, его не отменят. По мнению одного из источников, осуществление соответствующего проекта может занять «лет пять».

До этого стало известно, что Т-банк был оштрафован за распространение вводящей в заблуждение телерекламы. Как сообщили в пресс-центре Федеральной антимонопольной службы (ФАС), эта реклама содержала привлекательную для клиентов информацию о бесплатном снятии наличных с карты, при этом другие важные условия услуги были указаны в сноске мелким шрифтом. Спустя короткое время эту сноску убрали.

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