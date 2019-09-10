https://static.news.ru/photo/3e5ec624-d3a0-11e9-a6e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк объявил о запуске новой функции в мобильном приложении. Пользователи получили возможность пополнять карты банка с любых дебетовых карт других кредитных организаций.

Комиссия за перевод составляет 1,2%, но при этом не менее 30 рублей. К кредитным картам Сбербанка этот критерий не относится. В веб-версии «Сбербанк Онлайн» нововведение пока не появилось.

Ранее News.ru рассказал, что клиенты Сбербанка смогут установить пин-код по карте в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Ранее это можно было сделать только через мобильное приложение.

На официальном сайте кредитной организации сообщается, что опция будет особенно востребованной у людей, забывших пин-код к выпущенной карте, или у тех, кто хочет максимально оперативно получить доступ к своим финансам, но не пользуется мобильным приложением.