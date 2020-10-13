Госдума может повысить минимальный возраст разрешения на оружие

https://static.news.ru/photo/4aeaaaea-0da9-11eb-b19e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В Госдуме намерены рассмотреть возможность повышения минимального возраста для получения разрешения на приобретение оружия до 21 года, сообщил член комитета по безопасности Анатолий Выборный.

По словам Выборного, идея с повышением возрастного ценза до 21 года для получения лицензии на оружие является целесообразной. Этот вопрос прорабатывается с экспертами, отметил он. Среди них — представители Общественной палаты, Госдумы и Торгово-промышленной палаты. Инициатива может появиться в ближайшее время, пишут «Известия».

Выборный добавил, что одним повышением возрастного ценза проблему со стрельбой в среде молодых людей не решить, так как необходим и контроль за владельцами оружия. Система контроля, по его словам, должна предусматривать слежку онлайн за лицами с разрешением на оружие.

По этой логике, если владелец оружия был замечен в административных правонарушениях, привлекался за хулиганство, нарушение общественного порядка или состоит на учёте из-за алкогольной или иной зависимости, то его следует лишать лицензии и отбирать у него оружие.

Как сообщал NEWS.ru, поводом к обсуждениям возможных корректировок в вопросе разрешения на оружие послужила стрельба под Нижним Новгородом, где 18-летний Даниил Монахов расстрелял прохожих. Известно, что у молодого человека была лицензия на оружие, он получил ее в середине сентября.

Вместе с тем, СК РФ нашёл нарушения при выдаче лицензии на оружие юноше, который накануне устроил стрельбу под Нижним Новгородом. Сыщики возбудили уголовное дело о халатности.