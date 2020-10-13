СК нашёл нарушения при выдаче разрешения на оружие нижегородскому стрелку

https://static.news.ru/photo/bc06cb2a-0d75-11eb-a529-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет нашёл нарушения при выдаче лицензии на оружие юноше, который накануне устроил стрельбу под Нижним Новгородом. Сыщики возбудили уголовное дело о халатности.

В пресс-релизе указывается, что ещё год назад педагоги школы, где учился подросток, нашли на его странице в соцсети «негативное содержание», которое «дало основание полагать о его приверженности к деструктивным движениям».

Также установлено, что он наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния. Однако указанные обстоятельства не помешали ему в последующем получить разрешение на ношение огнестрельного охотничьего оружия, — говорится в сообщении ведомства.

Во время расследования сыщикам «предстоит дать юридическую оценку полноты и законности действий органов профилактики, медицинских работников, подготовивших справки, а также лиц, выдавших разрешение на ношение огнестрельного оружия».

12 октября 18-летний Даниил Монахов устроил стрельбу в посёлке Большеорловском. Ружьё он взял в доме у бабушки, к которой приехал в гости (сначала он выстрелил в неё). В результате убиты трое мужчин, ещё один и две женщины ранены. Сам молодой человек скрылся в лесу и покончил с собой.

Монахов с детства интересовался оружием, отмечают его знакомые. Лицензию на ружьё ему дали меньше месяца назад, сообщили в Росгвардии.

Ранее СК сообщил, что проведёт посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить психическое состояние подростка. По факту убийства людей возбуждено уголовное дело, писал NEWS.ru.