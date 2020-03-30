https://static.news.ru/photo/e05d87b4-7295-11ea-a078-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Во вторник, 31 марта, Государственная дума РФ может принять в первом, втором и третьем чтении законопроект, согласно которому за нарушение карантина на фоне угрозы распространения коронавируса может следовать уголовное наказание. Об этом накануне рассмотрения правовой нормы журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам политика, во время процедуры будут соблюдены все нормы, которые предполагает обсуждение в комитетах. Володин отметил, что депутаты соберутся для рассмотрения законопроекта раньше обычного, чтобы всё взвесить и «иметь запас времени» для принятия решения.

Правовые нормы будут рассмотрены в первом чтении, и мы планируем, учитывая, что все политические фракции высказали свои позиции в поддержку, инициативы пройдут и второе-третье чтения. Это касается ряда законопроектов, внесённых правительством РФ во исполнение поручения президента, а также изменений в УК, — приводит «Интерфакс» слова председателя Госдумы.

Наказание за нарушение карантина, если данное действие повлекло за собой смерть человека или было сопряжено с сознательным созданием угрозы массового заболевания, может представлять из себя штраф до двух млн рублей или лишение свободы на возможный срок до пяти лет.

Как ранее писал NEWS.ru, Государственная дума 31 марта начнётрассматривать пакет законопроектов, направленный на противодействие распространению коронавируса.