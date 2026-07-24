Гортензия зацветет раньше: простой весенний прием подарит кустам пышные бутоны

Многие ждут цветения гортензии до середины лета, хотя помочь ей проснуться раньше совсем не сложно. Для этого не понадобятся специальные средства — достаточно создать кусту комфортные условия после зимы. Такой простой прием помогает быстрее прогреть почву и запустить рост растения.

Весной, когда дневная температура стабильно держится выше +5 градусов, накройте гортензию прозрачной пленкой, соорудив небольшое укрытие. Под ним земля прогреется быстрее, а корни раньше начнут активно работать.

Для лучшего результата замульчируйте приствольный круг компостом слоем 3–4 см или полейте куст теплой водой температурой около 30 градусов.

Не забывайте регулярно проветривать укрытие, чтобы избежать излишней влажности. Этот способ особенно хорошо подходит для метельчатых и древовидных гортензий. С крупнолистными сортами стоит быть осторожнее.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после теплого старта кусты быстрее набирают силу. Она советует снимать укрытие только после окончания ночных заморозков. Дополнительно весной полезно осмотреть побеги и удалить поврежденные части, чтобы растение не тратило силы напрасно.

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