30 октября 2025 в 19:07

Горстка орехов и баклажан превращаются в ароматный паштет — уплетаем на завтраки всей семьей с хрустящими гренками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эту баклажанную пасту я открыл для себя, когда искал полезную альтернативу обычным спредам. Меня подкупил ее насыщенный вкус с ореховыми нотками и совсем невысокая калорийность. Теперь это мой любимый вариант для питательных завтраков и легких перекусов в течение дня.

Для пасты мне нужно: 2–3 небольших баклажана (около 250 г), 40 г грецких орехов, 1 зубчик чеснока, соль, щепотка кумина и половина чайной ложки орегано. Баклажаны я промываю, протыкаю вилкой в нескольких местах и запекаю в разогретой до 180 градусов духовке 20–30 минут до мягкости.

Готовые баклажаны помещаю в пакет на 5 минут, затем очищаю от кожуры. Грецкие орехи измельчаю в кофемолке до состояния мелкой крошки. В чашу блендера кладу мякоть баклажанов, чеснок, специи, соль и молотые орехи. Взбиваю до однородной пастообразной консистенции. При необходимости добавляю 1–2 столовые ложки воды. Храню в холодильнике в стеклянной банке.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

