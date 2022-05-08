Google заблокировал личный аккаунт депутата Госдумы Нины Останиной

Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина / Фото Нина Зотина/РИА Новости

Компания Google начала блокировать на своих платформах аккаунты депутатов Госдумы, которые находятся под санкциями. 8 мая стало известно о блокировке аккаунта Google главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, депутата от КПРФ Нины Останиной, пишет РИА Новости. Сообщается, что компания также удалила и привязанный к аккаунту Останиной канал на YouTube.

Аккаунт Google отключён в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен, — указывается в оповещении Google о блокировке аккаунта депутата.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что против России введено больше санкций, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования — 10 128. С начала спецоперации на Украине число ограничений выросло в разы, отметил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран «Большой семёрки» намерены обсудить новые санкции в отношении России 8 мая. Их встреча будет проходить в формате видеоконференции, в которой также может принять участие президент Украины Владимир Зеленский.