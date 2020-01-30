https://static.news.ru/photo/e340d99e-438e-11ea-b8a7-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов прокомментировал сегодняшнее решение суда об аресте полицейских, принимавших участие в его задержании по делу о наркотиках.

Я рассчитываю, что следствие будет проходить в таком же энергичном режиме, так же будут установлены заказчики, и суд даст оценку действиям всех участников события, — заявил журналист «Интерфаксу».

Ранее 30 января Бассманный суд отправил в СИЗО Сергалиева Акбара, Ляховца Игоря, Феофанова Романа, Коновалова Дениса и Уметбаева Максима. Их обвиняют в фальсификации уголовного дела против Ивана Голунова. Все оперативники, кроме Уметбаева, признали свою вину.

Также на суде стало известно, что все задержанные полицейские входили в состав преступной группы. По версии следствия, её возглавлял начальник антинаркотического отделения УМВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец.

Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. По его словам, при задержании было допущено множество нарушений, в частности, применение насилия. 8 июня Никулинский суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО. 11 июня дело и вовсе было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова. После этого началось расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста, он был признан потерпевшим по этому делу. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Ивана Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается, писал NEWS.ru.