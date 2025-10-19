Голубцы, которые изменили все: кладу такую начинку вместо мясной — и получаю настоящий хит

Я готовлю эти голубцы с грибами постоянно, потому что они стали для нас любимым блюдом — сытным, ароматным и по-настоящему домашним. Мне нравится, как простая рисовая начинка с лесными грибами создает такой насыщенный вкус, что даже не верится в отсутствие мяса. Особенно выручает в постные дни или когда хочется разнообразить меню чем-то полезным и вкусным.

Готовлю я так: 300 граммов свежих грибов (шампиньонов или лесных) мелко режу и обжариваю с одной нарезанной луковицей до золотистого цвета. Отвариваю 100 граммов риса до полуготовности и смешиваю с грибами. Добавляю соль, перец и мелко порубленную зелень укропа. 10–12 капустных листов обдаю кипятком, чтобы стали мягкими и эластичными. На каждый лист выкладываю грибную начинку, аккуратно заворачиваю конвертиком и кладу в глубокую кастрюлю. Заливаю водой со столовой ложкой томатной пасты, добавляю лавровый лист и тушу под крышкой на медленном огне около 40 минут. Подаю голубцы со сметаной — они получаются такими нежными, что тают во рту!

