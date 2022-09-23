Голодающие дворники Уфы сообщили об уголовном деле против работодателя СК заинтересовала компания, в которой трудятся устроившие голодовку работники ЖКХ Башкирии

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Дворники из Уфы, которые восьмой день держат голодовку с требованием улучшения условий труда, а также отставки главы Башкирии Радия Хабирова и мэра республиканской столицы Ратмира Мавлиева, добились возбуждения уголовного дела. Проблемы с выплатой зарплат продолжаются уже на протяжении девяти лет, сообщила NEWS.ru участница акции протеста, член объединения «Обманутые дворники Уфы» Алсу Гайнуллина.

Мы ранее писали главе СК Александру Бастрыкину и направляли ему документацию [о проблемах с выплатами зарплат]. Он вернул материалы в управление СК по Башкортостану, которое после этого завело уголовное дело. Они назначили экспертизу начисления зарплат с 2013 года и аудиторскую проверку ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы», — рассказала участница голодовки.

Компания, про которую идет речь, является работодателем протестующих дворников. Предприятие, учрежденное администрацией Уфы, находится в состоянии банкротства, с февраля 2022 года на нем введено внешнее управление.

Алсу Гайнуллина пояснила NEWS.ru, что по делу проходит внешний управляющий компании Юрий Назаренко, но его процессуальный статус неизвестен, как пока и непонятно, по какой статье УК заведено дело.

По словам участницы акции протеста, власти города и республики не идут на контакты с недовольными работниками ЖКХ. Несмотря на ухудшение самочувствия, голодающие дворники продолжают выходить на работу и при этом намерены продолжать акцию протеста.

Сегодня от головокружения я два раза упала на своем участке, потому что сил не остается. Но мы будем продолжать голодовку, — добавила Гайнуллина.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал об объявленной 16 сентября голодовке дворников Уфы. Протестующие записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и сообщили о проблемах с низкими зарплатами, обеспечением инвентарем, спецодеждой и страхованием жизни и здоровья. Также протестующие говорят, что власти обманули их с обещаниями предоставить социальное жилье, в результате дворники живут в подвалах.

Местные власти утверждают, что работники ЖКХ Уфы имеют право получить жилье по договору коммерческого найма только на период трудовых отношений. К тому же чиновники заявляли, что ранее Государственная инспекция труда в Башкирии проверяла деятельность ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы», в результате «были приняты меры в части индексации заработной платы», а также «заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам о нормировании и изменении системы оплаты труда работников предприятия».