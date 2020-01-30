https://static.news.ru/photo/e9f07e54-435f-11ea-9580-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что решение о режиме авиасообщения между Россией и Китаем будет принято не позднее пятницы, 31 января.

Что касается авиационного сообщения, то мы договорились, что в течение двух суток Минтранс и МИД оценят ситуацию по количеству наших граждан, которые возвращаются в РФ, и после этого будет принято решение о режиме полетов из КНР и в КНР, — заявила Голикова.

В настоящий момент прямые рейсы в Китай из Москвы выполняют «Аэрофлот», «Якутия», «Сибирь», «Ираэро». Ранее российские авиакомпании Azur Air, Nordwind, iFly приостановили чартерные рейсы в Китай. «Уральские авиалинии» прекратили полёты из Екатеринбурга и Тюмени на остров Хайнань, а с 7 февраля прекратятся рейсы в Сиань и Ордос из Екатеринбурга.

Как писал NEWS.ru, Татьяна Голикова предложила продлить каникулы китайским студентам из российских вузов