Фото: Сергей Булкин/News.ru

Британская газета The Guardian убрала подпись «Россия» с фотографии из Крыма. Снимок был опубликован в подборке лучших, по мнению издания, фотографий со всего мира, отражающих новостную картину дня 22 августа.

Подпись: «Crimea, Russia. Visitors attend the 5th Tavrida art festival near the town of Sudak» отредактировали на «Crimea. Visitors attend the 5th Tavrida art festival near the town of Sudak»....