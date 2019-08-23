https://static.news.ru/photo/a1be8260-c5ac-11e9-a587-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сдача демонстрационного экзамена по стандарту WorldSkills позволяет претендовать на значительно более высокую зарплату. Молодые люди со средним профессиональным образованием, успешно спивавшиеся с испытанием, имеют доход на 40-60% выше.

Она подчеркнула, что экзамен уже внесён в образовательные программы, свыше тысячи предприятий участвуют в его проведении.

К 2023 году во всех регионах нашей страны будут внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям, которые соответствуют рынку труда. Деятельность и такая длительность программ составит не более 6 месяцев, — сказала вице-премьер.

Голикова также сообщила, что в будущем обучение по стандартам WorldSkills пройдут около 150 тысяч россиян старшего возраста.

Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition проходит в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. В нём участвуют более тысячи человек. Лучших определят в более чем 50 компетенциях.

Ранее News.ru писал о перспективах перехода россиян на четырёхдневную рабочую неделю. В поддержку инициативы высказывались представители профсоюзов. По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, Россия входит в тройку стран, где работают больше всего. По последним данным за 2017 год, наши сограждане трудятся в среднем 1,98 тыс. часов в год. Больше работают только в Южной Корее и Мексике.