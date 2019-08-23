https://static.news.ru/photo/be453590-c5a3-11e9-b745-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен, но не «сию секунду». Об этом он заявил на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

В перспективе может быть и переход к четырехдневной рабочей неделе. Очевидно, что это должно сопровождаться ростом производительности труда и, конечно, сохранением той зарплаты, которая имеется, — сказал Медведев.

22 июня Минтруду было дано поручение премьера проанализировать такую революционную социальную инициативу и доложить до 30 сентября.

Ранее в поддержку четырёхдневки и сохранении зарплат на прежнем уровне высказывались представители профсоюзов. По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, Россия входит в тройку стран, где работают больше всего. По последним данным за 2017 год, наши сограждане трудятся в среднем 1,98 тыс. часов в год. Больше работают только в Южной Корее и Мексике пишет газета «Известия».

В Минтруде ранее заявляли, что законодательство не запрещает переход на четырёхдневную рабочую неделю. В Трудовом кодексе указан лишь максимум рабочих часов, а минимум не определён.

Как ранее писал News.ru, эксперты ВНИИ труда заявили о нецелесообразности сокращения трудового дня. По их мнению, это может быть невыгодно работникам: в таком случае они могут получить меньшую зарплат, писал News.ru.