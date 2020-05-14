Голикова рассказала о создании первых вариантов вирусов, убивающих рак

https://static.news.ru/photo/15ae2cd2-95de-11ea-a5ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия продвинулась в создании вирусов, которые избирательно убивают опухолевые клетки. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Отмечается, что задачи, связанные с разработкой препаратов нового поколения, решаются в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта. Там создан центр генетических технологий в области медицины.

Здесь произведена сборка первых вариантов онколитических вирусов. Это модифицированные вирусы, которые избирательно убивают опухолевые клетки, — цитирует Голикову РИА Новости.

Она добавила, что эта тема является приоритетной в национальном проекте «Здравоохранение».

Как писал NEWS.ru, около 20% случаев развития онкологических заболеваний вызывает инфекция, считает российский врач-кардиолог Александр Мясников. По его словам, вирус папилломы человека очень часто провоцирует рак гениталий, а гепатиты и вирус Эпштейна — Барр являются причиной опухолей в печени, пищеводе и шее.