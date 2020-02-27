https://static.news.ru/photo/206fe35a-5956-11ea-8fee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 20% случаев развития онкологических заболеваний вызывает инфекция, считает российский врач-кардиолог Александр Мясников. По его словам, вирус папилломы человека очень часто провоцирует рак гениталий, а гепатиты и вирус Эпштейна — Барр являются причиной опухолей в печени, пищеводе и шее.

Но это лишь верхушка айсберга, там, где причинно-следственная связь прямая и очевидная. На самом деле истинный процент инфекционных причин онкологии мы не знаем, но вполне можем предположить, что он огромен, — цитирует медика портал argumenti.ru.

В московских поликлиниках будет доступна бесплатная диагностика шести видов онкологических заболеваний: рака лёгких, молочной железы, предстательной железы, шейки матки и колоректального рака. Пройти её можно будет 29 февраля с 9:00 до 16:00.

Исследования проведут в 50 поликлиниках при наличии паспорта и московского полиса ОМС. Результаты анализов можно будет забрать в течение семи дней в поликлинике, где проходило обследование. Для оформивших специальную подписку на mos.ru результаты анализов отправят по электронной почте.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число раковых заболеваний в мире в ближайшие десятилетия может увеличиться на 60%, если нынешние тенденции будут сохранены. Эксперты организации полагают, что наибольшие проблемы возникнут в странах с «низким и среднем уровнем дохода». Число случаев заболевания онкологией там может вырасти до 81%, писал NEWS.ru.