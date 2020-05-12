Голикова рассказала о надежде правительства на лето

Правительство России рассчитывает, что эпидемическая ситуация наладится летом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Надеемся, что летом наша жизнь наладится, —
цитируетеё РИА Новости.
Голикова добавила, что уровень смертельных исходов из-за нового вируса в России в 7,6 раза ниже, чем в мире. По её мнению, Москва очень достойно проявляет себя в период эпидемии.
Как писал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора связали активность коронавируса с температурой. По их данным, SARS-CoV-2 плохо переносит температуры свыше 30 градусов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен