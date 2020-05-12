Голикова рассказала о надежде правительства на лето

https://static.news.ru/photo/c767b7a8-9459-11ea-947d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России рассчитывает, что эпидемическая ситуация наладится летом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Надеемся, что летом наша жизнь наладится, — цитирует её РИА Новости.

Голикова добавила, что уровень смертельных исходов из-за нового вируса в России в 7,6 раза ниже, чем в мире. По её мнению, Москва очень достойно проявляет себя в период эпидемии.

Как писал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора связали активность коронавируса с температурой. По их данным, SARS-CoV-2 плохо переносит температуры свыше 30 градусов.